https://news.day.az/society/1135749.html Сильный пожар в Азербайджане: сгорела большая площадь
Сильный пожар в Азербайджане: сгорела большая площадь
В Геранбойском районе Азербайджана произошел пожар.
Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС, пожар произошел в поселке Гызылхаджылы Геранбойского района, передает Day.Az.
Сгорели воспламеняющиеся конструкции вспомогательной постройки на общей площади 42 квадратных метра.
Расположенные поблизости посевные площади были защищены от огня. Усилиями пожарных расчетов пожар был потушен.
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