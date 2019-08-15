В  Геранбое автомобиль сбил пешехода.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки "ВАЗ-2106" сбил переходившую дорогу 8-летнюю Абышову Фатиму Самир гызы. Водитель доставил ребенка в больницу. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

По факту ведется расследование.

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