https://news.day.az/society/1152689.html В этих частях Баку будут перебои с газом
В этих частях Баку будут перебои с газом
В связи с проверкой метрологических показателей на измерительных приборах сегодня с 11:00 до 12:00 в поселке Бина, а также с 12:00 до 13:00 на территории Молочного совхоза в Хазарском районе будет ограничена подача газа.
Как сообщили ONA в ПО "Азеригаз", в связи с ремонтом с 14:00 до 16:00 будут перебои в подаче газа и в поселке Говсан, передает Day.Az.
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