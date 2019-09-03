В связи с проверкой метрологических показателей на измерительных приборах сегодня с 11:00 до 12:00 в поселке Бина, а также с 12:00 до 13:00 на территории Молочного совхоза в Хазарском районе будет ограничена подача газа.

Как сообщили ONA в ПО "Азеригаз", в связи с ремонтом с 14:00 до 16:00 будут перебои в подаче газа и в поселке Говсан, передает Day.Az.

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