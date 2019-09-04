https://news.day.az/society/1152992.html Страшная авария в Сабирабаде: грузовик врезался в поезд - ВИДЕО
Страшная авария в Сабирабаде: грузовик врезался в поезд - ВИДЕО
В Сабирабадском районе Азербайджане произошло столкновение грузового автомобиля с поездом.
Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, инцидент зафиксирован на участке железной дороги Ширван-Имишли, проходящем через территорию села Минбаши.
Грузовик с госномером 50-B-117-10 столкнулся с поездом.
Пострадавших нет.
По факту ведется расследование.
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