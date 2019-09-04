Страшная авария в Сабирабаде: грузовик врезался в поезд - ВИДЕО 634

В Сабирабадском районе Азербайджане произошло столкновение грузового автомобиля с поездом. Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, инцидент зафиксирован на участке железной дороги Ширван-Имишли, проходящем через территорию села Минбаши. Грузовик с госномером 50-B-117-10 столкнулся с поездом. Пострадавших нет. По факту ведется расследование. 15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!

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