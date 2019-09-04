В Сабирабадском районе Азербайджане произошло столкновение грузового автомобиля с поездом. 

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, инцидент зафиксирован на участке железной дороги Ширван-Имишли, проходящем через территорию села Минбаши.

Грузовик с госномером 50-B-117-10 столкнулся с поездом.

Пострадавших нет.

По факту ведется расследование.

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