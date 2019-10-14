Конструкторы из Азербайджана представили необычный пикап, сконструированный на базе "ГАЗель"-и.

Представив модель ЗИЛ-130, конструкторы смогли доказать, что в их стране есть настоящие мастера кастомайзинга, передает Day.Az со ссылкой на CAR.ru.

В сборке модели принимали участие конструкторы автомобильного ателье "C.C.Tuning", которое занимается разработкой современных моделей авто, используя в качестве базы хорошо известные модели машин, которые проходят тщательную модернизацию. Выглядит представленный пикап очень интересно и оригинально. При этом, очевидно, что местные реалии наложили отпечаток на внешний вид и салон машины. Что касается технической базы, то тут никаких изменений не произошло.

По словам тюнеров, работы по созданию этого пикапа пока не завершены, так как они планируют воплотить в жизнь еще несколько довольно интересных решений. Именно поэтому, точная стоимость переделок пока не озвучена. Сейчас целью конструкторов становится привлечение внимания со стороны общественности к этой интересной и необычной модели авто, выполненной в единственном экземпляре.

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