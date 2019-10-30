https://news.day.az/society/1170770.html Минздрав Азербайджана о состоянии Огтая Гюльалыева
Минздрав Азербайджана о состоянии Огтая Гюльалыева
Азербайджанский правозащитник Огтай Гюльалыев, который был сбит автомобилем в Баку, был доставлен в Клинический медцентр №1 водителем, из-за которого он пострадал. Врачи диагностировали перелом черепа и черепно-мозговую травму.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend об этом сообщили в министерстве здравоохранения.
Согласно информации, пациент получил необходимую медицинскую помощь и был направлен на стационарное лечение:
"С учетом настойчивых просьб его родственников, он был переведен в частное медицинское учреждение "City Hospital". Лечение и обследование О.Гюльалыева находится под контролем министерства здравоохранения", - говорится в сообщении.
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