Азербайджанский правозащитник Огтай Гюльалыев, который был сбит автомобилем в Баку, был доставлен в Клинический медцентр №1 водителем, из-за которого он пострадал. Врачи диагностировали перелом черепа и черепно-мозговую травму.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend об этом сообщили в министерстве здравоохранения.

Согласно информации, пациент получил необходимую медицинскую помощь и был направлен на стационарное лечение:

"С учетом настойчивых просьб его родственников, он был переведен в частное медицинское учреждение "City Hospital". Лечение и обследование О.Гюльалыева находится под контролем министерства здравоохранения", - говорится в сообщении.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın