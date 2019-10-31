Состояние Огтая Гюльалыева, на которого был совершен автонаезд в Баку, после перенесенной им операции стабильно тяжелое. Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на минздрав.

Он продолжает лечение в отделении реанимации клиники "City Hospital".

Напомним, что правозащитник Огтай Гюльалыев, который был сбит автомобилем вечером 29 октября, был доставлен водителем того же автомобиля в Клинический медицинский центр, сообщили в среду Trend в министерстве здравоохранения.

Врачи поставили ему диагноз "перелом черепа и ушиб мозга". Больному была оказана необходимая медицинская помощь, он находился на стационарном лечении. "По настойчивой просьбе близких родственников он был переведен в частное медицинское учреждение "City Hospital". Лечение и обследование Гюльалыева проводится под контролем минздрава", - сообщили в клиническом центре.

Вчера он перенес операцию в "City Hospital".

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