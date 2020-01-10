https://news.day.az/society/1192967.html В Баку обнаружили неизвестный указ османского султана Сулеймана Великолепного - ФОТО

В Баку обнаружили неизвестный указ османского султана Сулеймана Великолепного - ФОТО

Общество, 10 января 2020 23:05 516

В Баку был обнаружен уникальный артефакт - указ османского султана Сулеймана Великолепного. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на qaynarinfo.az, документ обнаружила сотрудник Института рукописей им. Физули Национальной Академии наук Наиля Сулейманова. Издание отмечает, что документ представляет собой указ о дарении земельного участка. 

Сообщается, что указ турецкого султана датирован 975-м годом хиджры (1566 год), он был подписан в Стамбуле и чернилами черного, золотого и синего цвета. Размеры свитка документа  - 30 на 180 сантиметров. 

Под указом также стоят подписи везиров султана Мухаммеда бин Абдулхаййа, Партава бин Абдулхаййа, Фархада бин Абдулхаййа, казиаскерами Ахмедом бин Мустафой, Хусейном бин Абдулхаййа и свидетелем Ахмедом бин аль-Дафтари. 

Сулейман I Великолепный (Гануни)  - десятый султан Османской империи (1520-1566), и 89-й халиф с 1538 года. Сулейман считается величайшим султаном из династии Османов; при нём Оттоманская Порта достигла апогея своего развития. В Европе Сулеймана чаще всего называют Сулейманом Великолепным, тогда как в мусульманском мире Сулейманом Кануни. 

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