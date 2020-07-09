https://news.day.az/society/1252175.html Названо общее количество тестов на COVİD-19, проведенных в Азербайджане
Названо общее количество тестов на COVİD-19, проведенных в Азербайджане
До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 544 735 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.
В сообщении также отмечено, что за минувшие сутки проведено 7505 тестов на коронавирус.
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