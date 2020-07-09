Названо общее количество тестов на COVİD-19, проведенных в Азербайджане

До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 544 735 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В сообщении также отмечено, что за минувшие сутки проведено 7505 тестов на коронавирус.