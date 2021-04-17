В Баку новая маршрутная линия свяжет два поселка
В Баку организована новая регулярная маршрутная линия №162, связывающая поселки Рамана и Сабунчи.
Об этом Day.Az сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).
Решение об открытии нового межпоселкового маршрута было принято с учетом многочисленных обращений граждан, проживающих между железнодорожной станцией "Сабунчи" и жилым комплексом "Ени Рамана" и испытывающих трудности с поездками в госучреждения, школы, детсады и другие объекты.
Новый маршрут начнет действовать 19 апреля.
Стоимость проезда установлена в размере 30 гяпиков.
Работа по оптимизации маршрутной сети на территории столицы, особенно в ее пригородах, и реализации поручения главы государства по повышению качества пассажироперевозок будет продолжена и в дальнейшем.
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