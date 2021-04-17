В Баку новая маршрутная линия свяжет два поселка

В Баку организована новая регулярная маршрутная линия №162, связывающая поселки Рамана и Сабунчи.

Об этом Day.Az сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Решение об открытии нового межпоселкового маршрута было принято с учетом многочисленных обращений граждан, проживающих между железнодорожной станцией "Сабунчи" и жилым комплексом "Ени Рамана" и испытывающих трудности с поездками в госучреждения, школы, детсады и другие объекты.

Новый маршрут начнет действовать 19 апреля.

Стоимость проезда установлена в размере 30 гяпиков.

Работа по оптимизации маршрутной сети на территории столицы, особенно в ее пригородах, и реализации поручения главы государства по повышению качества пассажироперевозок будет продолжена и в дальнейшем.