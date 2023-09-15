Заторы на дорогах Баку

Центр интеллектуального управления транспортом МВД представил обновленную информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Day.Az, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

5. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

6. Тбилисский проспект, от круга "20 Января" в направлении центра;

7. Улица Кероглу Рагимова, от улицы Гюляры Гадирбековой в направлении ул. Ак. Гасана Алиева;

8. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова;

9. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";

10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

11. Улица Зарифы Алиевой;

12. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншира до пересечения с проспектом Азадлыг;

13. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

14. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

15. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";

16. Проспект Бабека, в направлении центра;

17. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы №20;

18. Круг "Гялябя", в направлении проспекта Мятбуат;

19. Круг "20 Января".