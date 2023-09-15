Заторы на дорогах Баку
Центр интеллектуального управления транспортом МВД представил обновленную информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Day.Az, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
5. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
6. Тбилисский проспект, от круга "20 Января" в направлении центра;
7. Улица Кероглу Рагимова, от улицы Гюляры Гадирбековой в направлении ул. Ак. Гасана Алиева;
8. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова;
9. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";
10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
11. Улица Зарифы Алиевой;
12. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншира до пересечения с проспектом Азадлыг;
13. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
14. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
15. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";
16. Проспект Бабека, в направлении центра;
17. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы №20;
18. Круг "Гялябя", в направлении проспекта Мятбуат;
19. Круг "20 Января".
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