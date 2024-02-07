До 12:00 жалоб от представителей СМИ не поступало

До 12:00 на номера телефонов Совета прессы Азербайджана не поступало никаких звонков от представителей средств массовой информации, освещающих процесс голосования.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, информацию об этом распространил Совет прессы Азербайджана.

Было отмечено, что номера Совета прессы (012) 441 35 96, (050) 242 09 91 и (055) 789 85 03 работают в режиме "горячей линии" с момента начала голосования и с 08:00 находятся в распоряжении журналистов.

Следует упомянуть, что для расследования обращений, поступающих по телефонным номерам, работающим в режиме "горячей линии", Совет прессы будет находиться в постоянном контакте с Центральной избирательной комиссией и другими профильными органами страны, будут приниматься все меры для того, чтобы журналисты, выполняющие свой профессиональный долг, действовали свободно.

Члены Коллегии Совета прессы, зарегистрированные в качестве журналистов и наблюдателей, также ознакомились с условиями, созданными для освещения журналистами процесса на избирательных участках в столице и регионах страны. Председатель Совета прессы Рашад Меджид и член правления данного совета Вугар Рагимзаде побывали на избирательных участках №5, 6, 7, 9, 10 и 32 Хатаинского третьего избирательного округа №35, один из членов совета - Афлатун Амашов побывал на избирательном участке №17 Насиминского первого избирательного округа №21, Рауф Арифоглу - на избирательном участке №10 Хатаинского третьего избирательного округа №35, Умуд Рагимоглу - на участках 106 и 107 Шуша-Агдам-Ходжалы-Ходжавендского избирательного округа №124, Джейхун Мусаоглу - на участке 105 того же избирательного округа, Мушфиг Алескерли - на участке 23 Сабаильского избирательного округа № 7, Азер Хасрет - на избирательном участке №29 Нариманов-Низами-Бинагадинского избирательного округа №18, Агиль Алескер - на участке №37 Насими-Сабаильского избирательного округа №23, Гаджибей Гейдарли - на участке №16 Бинагадинского первого избирательного округа №8, председатель Контрольно-ревизионной комиссии совета Рей Керимоглу - на избирательных участках №106 и 107 Шуша-Агдам-Ходжалы-Ходжавендского избирательного округа №124. Они отметили, что журналисты свободно осуществляют свою профессиональную деятельность и не обнаружили никаких проблем.

Совет прессы в течение дня предоставит дополнительную информацию о работе "горячей линии" и наблюдениях членов правления совета.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 15:00, 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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