Азербайджан начнет производство электробусов

В рамках сотрудничества с китайской компанией BYD Company Limited в Сумгайытском химическом промышленном парке начнется производство автобусов с электрическим двигателем.

Об этом сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Согласно информации, с целью локализации производства запасных частей по проекту исследуются возможности реализации местного потенциала.

Более безопасная, экологически чистая транспортная система и сокращение выбросов в атмосферу являются одной из целей устойчивого развития Азербайджана. С этой целью министерствами экономики, цифрового развития и транспорта ведется работа по обновлению автобусного парка страны. Для обеспечения автобусного парка в Азербайджане за счет местного производства начинается сотрудничество с китайской компанией BYD Company Limited (BYD). Компания BYD была выбрана из 9 китайских, российских, венгерских компаний, специализирующихся в этой области, на основе представленных предложений.

В проекте производства электрических автобусов в качестве акционера будет участвовать ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания". Местным партнером BYD по проекту является ООО "Electrify Azerbaijan" компании SARDA Group. В производство автобусов с электродвигателями на заводе, который будет построен компанией BYD в Сумгайытском химическом промышленном парке, первоначально планируется инвестировать 34 миллиона долларов США. Предполагается, что годовой объем производства компании с учетом внутреннего спроса и экспортных возможностей составит 500 единиц. В рамках проекта планируется создать 800 новых рабочих мест.

С третьего года производства предполагается локализация производства запасных частей автобусов с электродвигателями, которые будут производиться компанией, что составит 40% от общей стоимости автобусов до 2030 года. В связи с этим уже начато изучение возможностей реализации местного потенциала. Местное производство автобусов начнется в 2025 году. Кроме того, в рамках мероприятия COP29, которое состоится в Азербайджане в ноябре 2024 года, планируется ввести в эксплуатацию автобусы компании BYD с электрическим двигателем, которые будут доставлены в нашу страну.

В будущем планируется сотрудничество с компанией BYD в таких областях, как производство малотоннажных грузовых электромобилей, транспортных средств с электродвигателем для коммунального хозяйства, легковых автомобилей с электродвигателем и сборка аккумуляторов для хранения электроэнергии. Компания планирует вложить в эти проекты дополнительные инвестиции в размере около 60 миллионов долларов США.

Отметим, что компания BYD, основанная в 1995 году, стала первой в мире, реализовавшей в 2023 году рекордные продажи 3 миллионов автомобилей. Компания считается одной из ведущих мировых технологических компаний, внедряющих последние инновации в сферах производства автомобилей, электроники, электрических аккумуляторов, возобновляемых источников энергии и железнодорожного транспорта.

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