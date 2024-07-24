К сведению желающих посетить Карабах

Билеты на регулярные автобусные рейсы на июль, организуемые Агентством наземного транспорта, подведомственным министерству цифрового развития и транспорта Азербайджана, на освобожденные от оккупации территории, поступят в продажу 25 июля в 11:00.

Как сообщили в среду Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, пассажиры могут приобрести билеты посредством портала www.yolumuzqarabaga.az.

Портал интегрирован в соответствующие информационные системы для обеспечения безопасности, синхронизации разрешения на посещение освобожденных от оккупации территорий с процессом покупки билетов, определения лиц, которым будут предоставлены льготы.

Чтобы купить билет, необходимо ввести в систему данные документа, удостоверяющего личность. Билет может быть использован только гражданином, который будет идентифицирован по удостоверению личности. Передача билета другому лицу недопустима.

Отметим, что первые регулярные автобусные маршруты на освобожденные от оккупации города Шуша и Агдам были запущены 24 января 2022 года. На сегодня выполнены 765 рейсов, 31 067 пассажиров посетили освобожденные от оккупации территории.

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