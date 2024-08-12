Серийный вор грабил частные дома в Баку

В полицию поступило сообщение о незаконном проникновении неизвестного лица во двор одного из домов в Баку.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции преступник был задержан по горячим следам.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате проведенных мероприятий был установлен и задержан ранее судимый Муталлим Мамедов 1992 года рождения.

При обыске у него был обнаружен и изъят пистолет, что свидетельствует о серьезности намерений преступника.

В ходе расследования выяснились шокирующие подробности - оказалось, что М. Мамедов находился в розыске по статье Уголовного кодекса о краже.

Более того, в разное время он украл из двух домов в общей сложности 11 000 манатов и предметы быта.

Отметим, что недавно в США на месте преступления нашли записку с неожиданным текстом, которую оставил вор.

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