Серийный вор грабил частные дома в Баку
В полицию поступило сообщение о незаконном проникновении неизвестного лица во двор одного из домов в Баку.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции преступник был задержан по горячим следам.
Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате проведенных мероприятий был установлен и задержан ранее судимый Муталлим Мамедов 1992 года рождения.
При обыске у него был обнаружен и изъят пистолет, что свидетельствует о серьезности намерений преступника.
В ходе расследования выяснились шокирующие подробности - оказалось, что М. Мамедов находился в розыске по статье Уголовного кодекса о краже.
Более того, в разное время он украл из двух домов в общей сложности 11 000 манатов и предметы быта.
Отметим, что недавно в США на месте преступления нашли записку с неожиданным текстом, которую оставил вор.
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