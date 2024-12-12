https://news.day.az/society/1714676.html Трагедия в Агдаше - школьник утонул в оросительном канале В Азербайджане утонул подросток
Трагедия в Агдаше - школьник утонул в оросительном канале
В Азербайджане в результате несчастного случая утонул 14-летний мальчик.
Как сообщает Day.Az, происшествие случилось в селе Гошаговаг Агдашского района.
Вугар Закирли, 2010 года рождения, возвращаясь домой из школы, решил сполоснуть руки в Ширванском оросительном канале. Однако, поскользнувшись, он упал в воду и не смог выбраться, в результате чего утонул.
По факту случившегося проводится расследование.
Недавно сообщалось, что в Баку две женщины стали жертвами угарного газа.
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