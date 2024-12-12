Трагедия в Агдаше

В Азербайджане в результате несчастного случая утонул 14-летний мальчик.

Как сообщает Day.Az, происшествие случилось в селе Гошаговаг Агдашского района.

Вугар Закирли, 2010 года рождения, возвращаясь домой из школы, решил сполоснуть руки в Ширванском оросительном канале. Однако, поскользнувшись, он упал в воду и не смог выбраться, в результате чего утонул.

По факту случившегося проводится расследование.

Недавно сообщалось, что в Баку две женщины стали жертвами угарного газа.