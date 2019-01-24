Федор Емельяненко задумывается о завершении карьеры

Знаменитый российский мастер смешанных единоборств Федор Емельяненко завершил подготовку к третьему бою в рамках лиги ММА Bellator, который он проведет 27 января против американца Райана Бейдера. При этом 42-летний боец готов к тому, что вскоре завершит карьеру. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Следует сказать, что Емельяненко-старший уже приостанавливал карьеру, когда с июня 2010 года по июль 2011-го потерпел три подряд поражения. Вскоре Федор начал работу в Союзе ММА России и, казалось, отошел от чисто бойцовских дел.

Тем не менее, в 2015-2017 годах он провел три победных поединка на не слишком серьезных турнирах, а затем подписал контракт с Bellator на несколько боев. Первый из них Федор проиграл Мэтту Митриону, а затем в рамках Гран-при тяжелого веса выиграл у Френка Мира и Чейла Сонена. В финале в Лос-Анджелесе он будет драться с 35-летним Бейдером.

Тем не менее, Емельяненко признает, что его карьера вскоре завершится: "Все чаще задумываюсь об уходе, - цитирует бойца ТАСС. - Не из-за того, что я не хочу биться или что-то еще в этом роде. Просто возраст уже дает о себе знать, плюс травмы".

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