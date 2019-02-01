Тренер Емельяненко о поражении бойца

Тренер российского MMA-тяжеловеса Федора Емельяненко Питер Тайссе рассказал о возможных причинах поражения его подопечного в поединке с Райаном Бейдером.

"Я реально не знаю в чём причина поражения. Я был единственным в его команде иностранцем. Я не понимал, о чем они говорят. К нему приехали люди из России, какие-то ребята из цирка. Давление было слишком большим, возможно, это ему помешало", - приводит слова специалиста "Спорт-Экспресс", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Тайссе также отметил, что не ожидал такого исхода.

"Перед боем я не ожидал, что так будет. У Фёдора были проблемы с левым коленом, оно болело. Плечо тоже было не в порядке. Но тем не менее, такого исхода я не ожидал", - добавил он.

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