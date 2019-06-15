https://news.day.az/sport/1129230.html Федор Емельяненко подписал новый контракт с Bellator
Федор Емельяненко подписал новый контракт с Bellator
Глава Bellator Скотт Кокер заявил, что российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко подписал контракт с организацией. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет "Советский спорт".
Кокер отметил, что новое соглашение включает в себя несколько поединков. Имя следующего соперника 42-летнего россиянина в настоящее время неизвестно. Ожидается, что первый бой состоится в ноябре или декабре 2019 года.
В своем последнем поединке Емельяненко потерпел поражение нокаутом в первом раунде от американца Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator.
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