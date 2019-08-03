Американский боец смешанного стиля (ММА) Куинтон Джексон по прозвищу Рэмпейдж является наиболее вероятным соперником по следующему бою россиянина Федора Емельяненко в Bellator. Об этом ТАСС сообщили в организации, передает Day.Az.

"Джексон является наиболее вероятным вариантом соперника", - сказал собеседник агентства. Планируется, что следующий бой Емельяненко проведет в Японии 29 декабря.

В январе Емельяненко проиграл нокаутом американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator. Позднее было объявлено, что россиянин подписал новый контракт с организацией. Всего на счету 42-летнего Емельяненко 35 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Джексон является бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В активе 41-летнего американца 38 побед и 13 поражений.

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