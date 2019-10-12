https://news.day.az/sport/1165245.html Александр и Федор Емельяненко могут провести бои на одном турнире
Александр и Федор Емельяненко могут провести бои на одном турнире
Российский боец Александр Емельяненко может выступить на одном турнире с братом Федором Емельяненко в рамках организации Bellator. Об этом Александр Емельяненко заявил ТАСС, передает Day.Az.
Ранее стало известно о том, что Bellator планирует провести турнир в Москве. Его должен возглавить поединок Федора Емельяненко.
"Я готов выступить", - сказал Александр Емельяненко.
Ближайший бой Александр Емельяненко проведет 29 ноября против Михаила Кокляева по правилам бокса.
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