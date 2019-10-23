https://news.day.az/sport/1168305.html «Реал» на выезде взял верх над «Галатасараем» в ЛЧ
«Реал» на выезде взял верх над «Галатасараем» в ЛЧ
В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" на выезде одолел турецкий "Галатасарай".
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, встреча закончилась со счетом 1:0.
Победный гол в составе "сливочных" на 18-й минуте забил Тони Кроос после паса Эдена Азара.
Для "Реала" это первый триумф в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
"Королевский клуб" с четырьмя очками занимает второе место в турнирной таблице группы А. "Галатасарай" (1) идет последним.
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