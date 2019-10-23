В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" на выезде одолел турецкий "Галатасарай".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, встреча закончилась со счетом 1:0.

Победный гол в составе "сливочных" на 18-й минуте забил Тони Кроос после паса Эдена Азара.

Для "Реала" это первый триумф в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

"Королевский клуб" с четырьмя очками занимает второе место в турнирной таблице группы А. "Галатасарай" (1) идет последним.

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