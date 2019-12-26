Легенда российского ММА Федор Емельяненко рассказал о своем отношении к брату, известному бойцу ММА Александру Емельяненко, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что на данный момент их абсолютно ничего не связывает.

"Был в курсе боя Александра с Кокляевым. Это не спорт, а анти-спорт. Костя Цзю сказал: "Если захочется в цирк, я пойду к братьям Запашным". А я даже не могу назвать поединок цирком, потому что не хочется оскорблять цирк.

Насчет Александра скажу следующее. Я молюсь, чтобы он нашел себя. Для меня на сегодняшний день Александр мертв. Но я молюсь, чтобы он ожил и нашелся. Примирение с братом? Я вас умоляю. Пусть он извинится перед теми, кого он изнасиловал, оскорбил и обидел. А также пусть извинится перед всеми, кого он называл животными", - цитирует Sport24 Емельяненко, напоследок сравнившего отношения с Александром с библейским сюжетом "про двух братьев".

Напомним, что 29 декабря в Японии ветеран ММА проведет бой с Куинтоном Джексоном.