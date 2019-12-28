Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон прошли официальную церемонию взвешивания в преддверии очного противостояния, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бой пройдет на японском турнире Bellator 29 декабря.

Как сообщает "Чемпионат", по итогам взвешивания российская легенда смешанных единоборств уступил оппоненту, показав на весах 109 кг против 120,2 кг представителя США.

Напомним, что в январе 2019 года "Последний император" проиграл нокаутом американцу Райану Бейдеру.