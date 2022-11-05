Резкий скачок Азербайджана в глобальном спортивном рейтинге

Опубликован глобальный спортивный рейтинг стран мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на Apasport.az, в таблицу, составленную по итогам престижных соревнований, проведенных в прошедшем отрезке 2022 года, включены 122 страны планеты.

Азербайджан заметно улучшил свою позицию по сравнению с предыдущим рейтингом.

Наша страна с 162 очками на 46-м месте в мире. По сравнению с предыдущим списком наша страна поднялась вверх на 43 строчки.

Азербайджан на 26-м месте в Европе. Братская Турция с 168 очками 45-я в мире, 25-я на континенте.

Мировой рейтинг возглавляют США (4768 очков). В первую "шестерку" вошли также Канада (2107), Италия (2017), Франция (1938), Германия (1907) и Австралия (1759).