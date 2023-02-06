Азербайджанские гимнастки завоевали награды на международном турнире в Венгрии

Член сборной Азербайджана по художественной гимнастике Алина Мамедова завоевала бронзовую медаль в многоборье на международном турнире "Gracia Fair Cup" в Венгрии, сообщили Day.Az в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.

Ранее в ходе данного турнира член нашей сборной Фидан Гурбанлы завоевала "золото" в многоборье. Азербайджанская грация Шамс Агагусейнова прошла в финал упражнения с обручем, а Лейли Агазаде вышла в финал в двух программах - упражнениях с обручем и мячом.