https://news.day.az/sport/1535255.html Азербайджанские гимнастки завоевали награды на международном турнире в Венгрии - ФОТО
Азербайджанские гимнастки завоевали награды на международном турнире в Венгрии - ФОТО
Член сборной Азербайджана по художественной гимнастике Алина Мамедова завоевала бронзовую медаль в многоборье на международном турнире "Gracia Fair Cup" в Венгрии, сообщили Day.Az в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.
Ранее в ходе данного турнира член нашей сборной Фидан Гурбанлы завоевала "золото" в многоборье. Азербайджанская грация Шамс Агагусейнова прошла в финал упражнения с обручем, а Лейли Агазаде вышла в финал в двух программах - упражнениях с обручем и мячом.
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