"Серхедчи" стал чемпионом Азербайджана

Сезон в Профессиональной лиге по Човкену, организованной Федерацией конного спорта Азербайджанской Республики, подошел к завершению.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, решающие матчи последнего тура, включая игры за третье место и чемпионский титул, прошли в крытом манеже конноспортивного комплекса "Бина".

В первом матче дня команда "Элит" одержала убедительную победу над "Ширваном", разгромив их со счетом 5:0. Далее, "Омар" победил "Карабах" с преимуществом в семь голов, "Зафар" одержал победу над "Агстафа Дилбаз" с разницей в пять мячей, а "Полад" выиграл у "Кохлен" с ошеломляющим результатом - 12:0.

В заключительном матче сезона команда "Серхедчи" завоевала чемпионский титул, одержав победу над "Эмбавуд" с результатом 13:0.

По итогам 90 сыгранных матчей в 18 турах, на первом месте оказалась команда "Серхедчи", на втором - "Полад", а третье место занял "Зафар".

Кроме того, стоит отметить, что с 14 по 24 декабря пройдет традиционный Кубок Президента.