"Нефтчи" интересуется нападающим, игравшим в Италии и Испании

Азербайджанская футбольная команда "Нефтчи", которая готовится ко второй половине сезона в Габале, также продолжает свою трансферную деятельность.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, "черно-белые" проявляют интерес к словацкому нападающему.

Речь идет о 27-летнем Самуэле Мразе. Нападающий, который в настоящее время выступает за "Мотор" в чемпионате Словакии, в сезоне 2024/25 провел за свою команду 18 матчей, забил девять голов и отдал три результативные передачи. Центральный нападающий, который одно время также выступал за сборную Словакии, принял участие в пяти матчах за свою страну и забил один гол.

Отметим, что Мраз, помимо выступлений в своей стране, в течение своей карьеры также выступал за датский "Брондбю". Он играл за такие клубы, как "Эмполи", "Специя" и "Кротоне" в Италии, "Мирандес" в Испании, а также "Болос" и "Анортосис" в Греции.