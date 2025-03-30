Назван ряд эффективных упражнений для мышц спины

Фитнес-тренер Елена Соболь назвала одно из самых эффективных упражнений для мышц спины в тренажерном зале.

Как передает Day.Az, ее слова приводит "Спорт-Экспресс".

По мнению специалиста, это вертикальная тяга в тренажере.

"Регулярное выполнение этого упражнения помогает правильно развивать мышцы, отвечающие за поддержку позвоночника, что особенно важно для людей, проводящих много времени в сидячем положении", - заявила эксперт.

Она добавила, что вертикальная тяга активно включает в работу не только широчайшие мышцы, но и трапециевидные, ромбовидные, а также мышцы плечевого пояса.

"Поэтому, выполняя вертикальную тягу, одновременно гармонично развивается верхняя часть тела, что помогает достичь более эстетичных пропорций. Также вертикальная тяга помогает укрепить мышцы-стабилизаторы, что значительно снижает риск получения травм в повседневной жизни и во время занятий спортом", - заявила Соболь.