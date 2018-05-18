Кинороли, которые чуть не сломали актерам психику

Многим кажется, что быть актером здорово, ведь можно стать кем угодно, хотя бы на съемочной площадке. Однако иногда знаменитостям приходится идти на жертвы и рисковать психикой, чтобы добиться идеального результата перед камерой. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, каким актерам пришлось долго приходить в себя после сыгранной роли.

Энн Хэтэуэй

Роль в "Отверженных" для актрисы стала настоящим экспериментом, ведь ей даже пришлось избавиться от волос и быстро похудеть на 10 кг. Однако такие трансформации ударили по психическому здоровью звезды, и ей потребовались недели, чтобы снова вернуться к реальности.

Джонни Депп

Ради роли Хантера Томпсона в ленте "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" актеру пришлось полностью отдаться образу, следуя всем привычкам своего героя. Образ журналиста даже после съемок преследовал Деппа подобно "вирусу", и знаменитости пришлось долго возвращать себя.

Шелли Дюваль

Стэнли Кубрик в ходе работы над "Сиянием" пытался добиться от актеров максимально реалистичных эмоций, и больше остальных досталось Дюваль. Чтобы получить от нее "подлиннын страдания", актрису подвергали унижению и пренебрежительному отношению на съемках, и порой ей приходилось плакать по несколько часов подряд, чтобы режиссер сказал "Верю!".

Хит Леджер

Для участия в "Темном рыцаре" актер даже завел "дневник Джокера", всячески пытаясь вжиться в образ психопата. Он настолько проникся, что для возвращения в реальность принимал снотворное в паре с успокоительным, а затем и вовсе перешел на болеутоляющие. "Оскар" за роль Леджеру вручали уже посмертно.

Линда Блэр

На момент съемок в "Изгоняющем дьявола" актрисе, игравшей одержимую, было всего 13. Журналисты атаковали звезду, заводя с ней разговоры о дьяволе, аде и демонах. Каждый день подобные темы окружали Блэр, не знавшую, что ответить, и то время для нее оказалось по-настоящему стрессовым.

Эдриан Броуди

Ради того, чтобы вжиться в роль героя картины "Пианист", актер отказался от удобств и общения с родными, фактически изолировав себя. Но и этого ему показалось недостаточно, поэтому Броуди на время перестал есть. В фильме такой опыт помог звезде выразить отчаяние, но затем потребовалось полгода, чтобы вернуться к нормальной жизни.

Боб Хоскинс

В течение восьми месяцев съемок ленты "Кто подставил кролика Роджера" актеру приходилось воображать мультяшных персонажей, ведь накладывались они уже в конце. Деятель признавался, что в итоге мультипликационные герои стали его "преследовать", и так он даже очутился у психиатра.

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