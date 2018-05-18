7 зрелищных боевиков, которые не стоит пропускать

Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет читателям подборку свежих и достойных фильмов, которые придутся по вкусу любителям динамичных сюжетов и крутых спецэффектов.

Тихоокеанский рубеж 2

Действие сиквела разворачивается спустя 10 лет после событий первого фильма, и Земля снова отбивается от повторного пришествия монстров Кайдзю. Силами сопротивления командует Джейк Пентекост, который до этого поссорился с отцом, перестал тренировать пилотов и стал преступником. Но очередное мощное вторжение вынудило его вернуться в строй и принять командование на себя.

Черная Пантера

События ленты продолжают сюжет фильма "Первый мститель: Противостояние" - лишившись отца, молодой король Ваканды вынужден вернуться в родную страну, чтобы отвоевать свой трон у врагов, претендующих на престол.

Охота на воров

Большой Ник - руководитель элитного полицейского подразделения Лос-Анджелеса. Он, как и все остальные члены его команды, готов на все ради того, чтобы расправиться с бандитами и доказать, что они лучшие в своем деле. Поэтому, когда он узнаёт о плане знаменитого преступника ограбить Федеральный резервный банк Соединённых Штатов, то считает своим долгом во что бы то ни стало предотвратить ограбление.

Скиф

У боярина Лютобора подлые наемники похищают любимую жену и новорожденного сына. Он такую обиду терпеть не намерен, поэтому принуждает к сотрудничеству одного из нападавших и отправляется на поиски семьи.

Скайлайн 2

Пришельцы нападают на Землю и с помощью особых лучей затягивают людей внутрь своих кораблей. Повсюду царит хаос. Одной из жертв инопланетян становится Трент, сын детектива Марка, который решает пробраться на инопланетный корабль и вызволить сына, чего бы ему это не стоило.

Ограбление в ураган

Компания дерзких грабителей планирует украсть полмиллиарда долларов из американского казначейства. В качестве прикрытия преступники хотят использовать стремительно надвигающийся на побережье ураган, мощь и силу которого они явно недооценивают. Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти

Томас возглавляет отряд выживших глейдеров, чтобы выполнить последнюю и самую опасную миссию - ради спасения своих друзей они должны проникнуть в легендарный Последний город и найти лекарство от страшной болезни, поразившей человечество.

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