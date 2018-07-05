Появился трейлер крутого аналога "Игры престолов" - ВИДЕО

Помимо сериала "Игра престолов" сейчас запускается много проектов, которые не уступают закрученным сюжетом и фантастическими моментами. В сети уже появился тизер-трейлер фэнтезийного сериала The Outpost ("Застава"). В главной роли выступает Джессика Грин, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Актриса воплощает женщину-воина по имени Тэлон, вся семья которой была жестоко убита. Она отправляется в полное опасностей путешествие, чтобы выследить убийц и отомстить им за своих родных.

В ходе этого похода девушка обнаруживает, что в ней просыпаются сверхъестественные способности, и теперь она должна научиться ими управлять. Кстати, в сериале актриса показывает мастерство владения мечом. Чему не научишься ради роли.

Премьера сериала состоится совсем скоро - 10 июля.

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