Простые хитрости, которые сильно облегчают быт

Люди постоянно находят умные способы, которые помогают им облегчить жизнь. Они превращают обычные вещи в инструменты широкого спектра применения. Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет несколько простых хитростей, которые помогут вам справиться с повседневными делами.

Емкость для спагетти

Конечно, есть много емкостей для хранения макарон, которые вы можете купить в магазине, но зачем же тратиться, если картонная коробка от картофельных чипсов для этого тоже годится? В таких коробках-тубах спагетти хорошо сохраняются и не ломаются.

Не только суши

Кукурузные чипсы Cheetos невозможно есть эстетично. Пальцы моментально становятся рыжими, запах сыра долго держится на них. Решение этой проблемы - палочки для суши! Ими можно изящно доставать чипсы из пачки и отправлять себе в рот, не пачкая при этом пальцы.

Найти сережку

Большинству женщин знакома ситуация, когда упавшая на пол сережка закатывается за кресло, под кровать или в щель. Натяните капроновые колготки на всасывающее отверстие шланга пылесоса и пропылесосьте место предположительного нахождения пропажи. Если сережка действительно там, она просто притянется вакуумом, но внутрь не попадет, ткань задержит ее.

Хранение моющих средств

Они не только опасны для детей, но к тому же часто хранятся в разных местах, а то и просто в беспорядке. Подвесной органайзер для обуви - это один из способов решения проблемы ... Не забудьте повесить его на дверь подальше от детей, например, в гараже или кладовке.

Нет проблем при покраске

Когда вы макаете кисть в банку с краской, то, как правило, излишки краски вы снимаете о стенки банки. В результате краска стекает на пол и пачкает все вокруг. Чтобы избежать этой неприятности, наденьте на банку широкую резинку так, чтобы она нависала над краской. Теперь вы сможете снять излишки краски, проведя кистью по резинке, и лишняя краска стечет обратно в банку.

Надежный фиксатор

С помощью зажимов для волос можно держать в порядке не только непослушные волосы. Ими можно зажимать что угодно. Зажим отлично фиксирует проводок к гаджету или сразу несколько проводков.

Готовим блины

Приготовление блинов может быть делом не очень аккуратным и к тому же расточительным, ведь по бокам миски всегда остается еще тесто. Чтобы обойти эти проблемы, возьмите воронку и перелейте тесто в пустую бутылку из-под кетчупа. Теперь для приготовления блинов вам нужно просто выдавить тесто из бутылки на сковородку. С плотно закрытой крышкой вы даже можете хранить оставшееся тесто в холодильнике 2-3 дня.

Безопасно забить гвоздь

Чтобы не попасть молотком по пальцам, воспользуйтесь обычной бельевой прищепкой, которая будет держать гвоздь.

Храним одежду в ящике комода

Как же это раздражает, когда вы вытаскиваете рубашку с самого низа аккуратно сложенной стопки одежды, и вся эта стопка разваливается, превращаясь в бесформенную кучу. Чтобы этого не происходило, все, что вы складываете в ящики комода, стоит размещать вертикально.

Охлаждаем вино

Белое вино можно охладить замороженным виноградом, а не кубиками льда. Так вкус вина не станет водянистым.

Совок для мусора и не только

С помощью совка для мусора можно наполнить водой большое ведро, которое не помещается в раковину. Поместите чистый совок под проточную воду, которая, попадая на совок будет сбегать вниз по ручке в подставленное ведро. Лучше использовать совок с ручкой в виде желобка.

Вилкой удобнее

Печенье, где есть прослойка из повидла или крема (например, Oreo) лучше всего есть после того, как вы окунули его в стакан молока. Вилка мягко пройдет через прослойку, и вы сможете макать печенье в молоко не запачкав рук.

Режем тортик нитью для зубов

Есть ножи со специальным покрытием, которые могут порезать очень нежный и пропитанный торт или самый мягкий сыр, и при этом к лезвию не прилипнут вязкие кусочки. Но кому нужны такие ножи, если под рукой у вас есть зубная нить? Она аккуратно разрежет продукт на кусочки и даже ломтики.

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