Телеканал HBO опубликовал двухминутный трейлер нескольких сериалов, в числе которых есть и "Игра престолов". Об этом сообщает The Variety.

В кадрах о Матери драконов показывается сражение. Мэйси Уильямс изображается крупным планом в роли Арьи Старк в боевой экипировке, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Премьера восьмого, заключительного сезона саги намечена на 14 апреля.

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