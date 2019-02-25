Опубликован трейлер последнего сезона «Игры престолов» - ВИДЕО
25 февраля 2019 09:38 244
Телеканал HBO опубликовал двухминутный трейлер нескольких сериалов, в числе которых есть и "Игра престолов". Об этом сообщает The Variety.
В кадрах о Матери драконов показывается сражение. Мэйси Уильямс изображается крупным планом в роли Арьи Старк в боевой экипировке, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Премьера восьмого, заключительного сезона саги намечена на 14 апреля.
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