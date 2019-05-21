Американская телеведущая Меган Маккейн (Meghan McCain) пересказала в эфире шоу The View финал сериала "Игра престолов". Фрагмент с записью передачи доступен в Twitter, на него обратил внимание канал Fox News.

Обсуждение запустила соведущая Маккейн Вупи Голдберг (Whoopi Goldberg). Она назвала завершение съемок "концом гигантской эры поп-культуры" и спросила у коллег об их впечатлениях. В ответ Маккейн высказала свое недовольство сюжетом сериала, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Далее следуют спойлеры к шестой серии восьмого сезона "Игры престолов".

"Я провела восемь лет своей жизни, наблюдая за этим, и это было ужасно. Ужасно. Бран это просто самое худшее. Извините, это спойлер. Он ничего не сделал и теперь начал править?" - возмутилась Маккейн.

Зрители в студии вскрикнули, а одна из ведущих Сонни Хостин (Sonny Hostin) схватилась за голову. "Я только на четвертом сезоне", - пояснила она, заметив, что умышленно избегает спойлеров.

Гольдберг сделал вид, что с отвращением уходит со съемочной площадки, а Хостин несколько раз повторила, что посмотрела только половину сериала. Маккейн попыталась оправдаться, заявив, что эти данные можно найти в сети.

Позднее ведущая принесла свои извинения в Twitter и попросила неосведомленных зрителей не смотреть эфир The View.

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