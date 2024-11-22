У неандертальцев обнаружили абстрактное мышление

Ученые из Университета Бургоса обнаружили доказательства того, что неандертальцы имели абстрактное мышление, собирая объекты, не имеющие практической ценности.

Как передает Day.Az, открытие было сделано в пещере Прадо Варгас в Бургосе, Испания, и опубликовано в журнале Quaternary.

Исследователи нашли в пещере пятнадцать морских окаменелостей, относящихся к верхнему мелу, в том числе раковины моллюсков. Эти окаменелости, включающие в себя такие виды, как Tylostoma, Granocardium productum и Pholadomya gigantea, не использовались в качестве инструментов или украшений, что позволяет предположить, что они были собраны из-за символического или эстетического интереса.

Анализ стратиграфии пещеры Прадо Варгас показал, что найденные артефакты относятся к слою, датируемому 39,8-54,6 тысячи лет назад. Ученые провели детальное исследование расположения ископаемых артефактов и связали их с периодом проживания неандертальцев, которые, по всей вероятности, занимались охотой, изготовлением орудий труда и проявляли символическое поведение.

В ходе анализа было установлено, что большинство найденных окаменелостей не были подвергнуты модификации и не имели признаков использования. Лишь одна из них могла использоваться в качестве молотка. Морские окаменелости были собраны в верхнемеловых формациях, находящихся на расстоянии более 30 километров от пещеры, что указывает на намеренный сбор этих объектов.

Ученые предполагают, что мотивы сбора могли включать эстетическую оценку или символическое значение, а также социальные практики, такие как обмен или дарение. Кроме того, участие в подобных действиях свидетельствует о способности к абстрактному мышлению, что улучшает понимание культурной сложности неандертальцев.

Исследование подчеркивает, что неандертальцы могли обладать интересами, выходящими за рамки утилитарных потребностей. Их когнитивные способности позволяли им воспринимать объекты как культурные или эстетические ценности, что демонстрирует уровень абстрактного мышления, сравнимого с современными людьми.