Найдена альтернатива испытаниям лекарств на животных
Международная группа ученых из Китая и Великобритании разработала новый метод трехмерной печати крошечных кровеносных структур человека. Это открытие может стать важным шагом к отказу от использования животных для тестирования лекарств.
Как передает Day.Az, исследование было опубликовано в научном журнале Angewandte Chemie.
Метод, получивший название PRINCESS (стратегия печати вживленных клеток), использует в качестве биосмазки особый тип ДНК-гидрогеля. Это позволяет успешно напечатать самую маленькую на сегодняшний день микрососудистую сеть диаметром до 70 микрометров (мкм), что тоньше человеческого волоса (80-110 мкм).
Авторы разработки подчеркивают, что внедрение этой модели обусловлено не только соображениями гуманности, но и более высокой эффективностью и точностью исследований.
"Тестирование на животных не всегда служит хорошим предсказателем реакции человека на препараты, поэтому необходимо разработать более реалистичный механизм тестирования на людях. Микрососуды будут ключевым элементом этого подхода", - отметил соавтор исследования, профессор Уильям Шоу из Университета Стратклайда (Великобритания).
Специалисты уверены, что их открытие также может привести к прорывам в области регенеративной медицины.
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