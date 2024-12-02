Найдена альтернатива испытаниям лекарств на животных

Международная группа ученых из Китая и Великобритании разработала новый метод трехмерной печати крошечных кровеносных структур человека. Это открытие может стать важным шагом к отказу от использования животных для тестирования лекарств.

Как передает Day.Az, исследование было опубликовано в научном журнале Angewandte Chemie.

Метод, получивший название PRINCESS (стратегия печати вживленных клеток), использует в качестве биосмазки особый тип ДНК-гидрогеля. Это позволяет успешно напечатать самую маленькую на сегодняшний день микрососудистую сеть диаметром до 70 микрометров (мкм), что тоньше человеческого волоса (80-110 мкм).

Авторы разработки подчеркивают, что внедрение этой модели обусловлено не только соображениями гуманности, но и более высокой эффективностью и точностью исследований.

"Тестирование на животных не всегда служит хорошим предсказателем реакции человека на препараты, поэтому необходимо разработать более реалистичный механизм тестирования на людях. Микрососуды будут ключевым элементом этого подхода", - отметил соавтор исследования, профессор Уильям Шоу из Университета Стратклайда (Великобритания).

Специалисты уверены, что их открытие также может привести к прорывам в области регенеративной медицины.