Луна оказалась гораздо старше, чем считалось ранее

Ученые из США, Франции и Германии выяснили, что Луна могла образоваться около 4,53 миллиарда лет назад - на сотни миллионов лет раньше, чем считалось ранее.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Nature.

Луна возникла в результате столкновения молодой Земли с огромным космическим телом, сопоставимым размерами с Марсом. В процессе этого столкновения часть вещества нашей планеты была выброшена в космическое пространство, где со временем сформировался спутник.

Долгое время считалось, что сразу после своего рождения Луна была покрыта глобальным океаном магмы, который позже затвердел, образовав лунную поверхность. До недавнего времени возраст Луны определяли на основе лунных пород, образовавшихся в этом океане, и он составлял примерно 4,35 миллиарда лет.

Однако анализ новых минералов, обнаруженных на Луне, существенно изменил эту картину. Для установления возраста луны ученые использовали циркон - это минерал, имеющий в своем составе уран. Этот элемент постепенно превращается в свинец с известной скоростью, что позволяет точно определить возраст образца при исследовании. Оказалось, что возраст лунных цирконов достигает 4,46 - 4,51 миллиарда лет, что несовместимо с гипотезой о происхождении глобального океана магмы сразу после рождения спутника. Ученые пришли к выводу, что Луна образовалась раньше, а около 4,35 миллиарда лет назад пережила процесс глобального переплавления поверхности.

Согласно новой оценке, возраст Луны составляет от 4,43 до 4,53 миллиарда лет. Это означает, что она образовалась почти одновременно с нашей планетой, возраст которой оценивается в 4,54 миллиарда лет.

Эти данные помогают объяснить ряд загадок. Например, почему на Луне меньше крупных ударных кратеров, чем ожидалось: плавление могло стереть следы ранних столкновений. Кроме того, это объясняет меньшую концентрацию металлов на Луне по сравнению с Землей - они могли уйти в недра при повторном плавлении.