В Китае создали способные "изменить характер будущих войн" атомные часы
Китайские ученые создали сверхточные атомные часы, которые могут "кардинально изменить характер будущих войн". Как сообщает газета South China Morning Post (SCMP), такой хронометр можно перемещать и использовать даже в военных полевых условиях, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По этим данным, цезиевые атомные фонтанные часы NIM-TF3 высотой 1,5 метра и размером с небольшой холодильник можно загрузить на военный грузовик, и после длительной транспортировки по ухабистым дорогам и в суровых условиях они сохраняют неопределенность хронометража (колебания точности отчета времени) в менее чем квадриллионную долю секунды.
Как указывает издание, до сего дня это считалось невозможным, поскольку атомные часы, достигающие такой точности, должны были размещаться в помещении, защищенном от любых воздействий окружающей среды.
Высокоточная система хронометража является основой современной войны. Она позволяет радарам, разделенным тысячами километров, работать синхронно, обнаруживая и отслеживая самолеты-невидимки. Такие часы также способствуют улучшению качества сигналов для радиоэлектронной борьбы и упрощают передачу больших объемов данных, отмечает SCMP. Атомные часы NIM-TF3, изготовленные Национальным институтом метрологии Китая, могут работать автономно в течение длительного времени без необходимости профессионального обслуживания.
Газета подчеркивает, что такая система дает Народно-освободительной армии Китая значительное преимущество в соревновании "с армией США в области радиоэлектронной борьбы, оружия направленной энергии и беспилотных технологий".
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