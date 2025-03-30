Чего не следует делать худеющим?

Для успешного похудения не нужно отказываться от целых групп продуктов, употреблять детоксикационные соки и увлекаться "полезными" снеками.

Как передает Day.Az, об этом изданию WellnessPulse рассказала диетолог Лама Даллул из медицинского центра Seven Dimensions (ОАЭ).

По словам эксперта, многих худеющих привлекают полезные батончики мюсли, йогурты и протеиновые сладости. Может показаться, что замена обычных упакованных продуктов на органические или "полезные" потенциально снижает воздействие некоторых химических веществ, таких как искусственные красители, ароматизаторы или консерванты.

Тем не менее, продукты "с низким содержанием жира", "без сахара" или "с высоким содержанием белка", также часто содержат искусственные добавки и подсластители. Их применяют для придания продуктам приятной текстуры и внешнего вида. Доктор Даллул отметила, что не стоит отдавать предпочтение "здоровым" заменителям, если в доступе есть цельная пища со схожим составом и свойствами.

Другой ошибкой тех, кто стремится похудеть, выступает отказ от целых групп продуктов питания. В "немилость" часто попадает углеводная пища (хлеб, макароны) и молочные продукты. Диетолог отметила, что при отсутствии пищевых непереносимостей в рацион можно включать любую еду в умеренных количествах - такой подход не помешает похудению.

Третьим нерабочим способом снижения веса выступают "детоксикационные" диеты на соках и чае. По словам доктора Даллул, токсины действительно могут проникать в органы и ткани из окружающей среды или с пищей. Однако человеческий организм может самостоятельно избавляться от опасных веществ с помощью почек, печени и кожи.

"Длительные диеты на соках и чае приводят к потере мышечной массы, обезвоживанию и замедлению метаболизма, а не к устойчивым улучшениям здоровья", - заключила врач.