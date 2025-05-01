Писательницу Агату Кристи "воскресит" ИИ

Писательница Агата Кристи, признанный классик детективного жанра, будет "воскрешена" с использованием технологий искусственного интеллекта для проведения курса по писательскому мастерству для BBC, передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Актриса Вивьен Кин будет задействована в новом проекте, целью которого является воссоздание образа писательницы Кристи. Искусственный интеллект обеспечит максимальное сходство с автором, ушедшим из жизни в 1976 году, сгенерировав необходимые изображения. Голос писательницы будет восстановлен на основе сохранившихся аудиозаписей. Созданный аватар озвучит курс, который станет доступен на онлайн-платформе BBC Maestro.

Содержание курса будет основано на трудах Агаты Кристи и ее архивных интервью. Эксперты проанализируют принципы, которые использовала писательница при создании своих произведений, а также ее подходы к построению сюжета и разработке персонажей. Курс включает в себя 11 уроков, каждый из которых длится менее 20 минут. Приобрести его можно будет за 79 фунтов стерлингов (примерно 106 долларов).

Лекции предоставят возможность ознакомиться с тем, как выдающийся автор удерживала своих читателей в напряжении, направляла героев по ложным следам, создавала атмосферу саспенса и вводила неожиданные сюжетные повороты. Генеральный директор BBC Maestro Майкл Левин отметил, что серия уроков даст возможность "услышать из первых уст, каким образом она это осуществляла, а также узнать о ее прошлом, источниках вдохновения, мастерстве и уроках, которые она извлекла на своем пути".

"Группа ученых и исследователей, собранная BBC Maestro, извлекла из произведений впечатляющий массив взглядов и мнений о процессе написания", - отметил правнук писательницы Джеймс Причард. Курс будет доступен тем, кто оформит годовую подписку на сервис BBC Maestro, стоимость которой составляет 120 фунтов (примерно 160 долларов). За эту сумму подписчики также смогут прослушать другие серии уроков, включая курс, посвященный творчеству писательницы Джоджо Мойес.