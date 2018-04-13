Найдена причина алкоголизма и тяги к сладкому

Ген FGF21 влияет на то, как много алкоголя и сладкого употребляет человек, считают ученые. Работа опубликована в журнале Cell Reports, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Исследователи изучили данные около полумиллиона человек, сдавших образцы крови, слюны и мочи. Выяснилось, что обладатели гена FGF21 чаще других ели сладости и употребляли алкоголь. Тем не менее, несмотря на нездоровые пищевые привычки, у этих людей наблюдалась низкая жировая масса.

Некоторые мутации FGF21 приводят к появлению аллелей, вызывающих склонность к употреблению алкоголя и сладостей. Люди, имеющие этот ген, чаще страдают от высокого артериального давления.

FGF21 также называют гормоном аппетита. Он выделяется клетками печени и отвечает за чувствительность к инсулину. Как считают исследователи, это объясняется тем, что он напрямую действует на центр удовольствия в мозге человека и меняет его работу.

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