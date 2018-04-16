Семилетний альпинист покорил Килиманджаро - ФОТО

Семилетний мальчик-альпинист из города Хайдерабад Саманью Потхураджу поднялся на высочайшую гору Африки Килиманджаро. Как сообщает в понедельник телеканал NDTV, у Килиманджаро несколько пиков, но Саманью поднялся на самый высокий из них - пик Ухуро, высота которого - 5895 м над уровнем моря, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как уточняет телеканал, подъем начался 29 марта и завершился 2 апреля, после этого молодой спортсмен вернулся в Индию. На гору он поднялся с национальным флагом своей страны, который установил на вершине.

"День был дождливый. Мне было немного страшно, болели ноги, я остановился на отдых на полпути, но потом добрался до вершины", - рассказал альпинист.

"Мне нравится, когда много снега. Поэтому я решил отправиться на гору Килиманджаро", - добавил Саманью.

В подъеме на гору мальчика сопровождали его мать, а также тренер и еще один альпинист. Теперь Саманью Потхураджу намерен отправиться в Австралию, чтобы подняться на самый высокий пик этого континента гору Косцюшко.

Как сообщила журналистам мать мальчика, Саманью мечтает установить мировой рекорд по числу пиков, покоренных ребенком его возраста.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook