Звезда "Игры престолов" показала съемочную площадку сериала - ВИДЕО

Актриса Эмилия Кларк, звезда сериала "Игра престолов", которая также снялась в фильме "Соло. Звездные войны", недавно сняла ролик, в котором показала, как выглядит съемочная площадка телесериала. Видеоролик в четверг, 19 апреля, был опубликован на канале Youtube, а также в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

На видео актриса показывает часть площадки и свой трейлер, увешанный фотографиями Джейсона Момоа (актер, сыгравший Хала Дрого). В одном из кадров к Кларк присоединяется Кит Харрингтон, играющий в сериале роль Джона Сноу.

Ролик был снят с благотворительной целью - призвать поклонников сериала сделать пожертвования в фонд медсестер Королевского колледжа.

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