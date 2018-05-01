Мотоциклист протаранил машину, уворачиваясь от пешеходов - ВИДЕО
1 мая 2018 19:28 277
В Краснодаре мотоциклист влетел в "Тойота-Камри" на встречной полосе после того, как объехал неожиданно появившихся на его пути пешеходов.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, в ролике, записанном на видеорегистратор, видно, как молодой человек и девушка перебегают дорогу перед грузовиком, явно не замечая мотоциклиста. Тот в последний момент успевает их объехать, но столкновения с автомобилем ему избежать не удается.
По данным "Вестей", мотоциклист отделался ушибами. О других пострадавших не сообщается.
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