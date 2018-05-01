Мотоциклист протаранил машину, уворачиваясь от пешеходов - ВИДЕО

В Краснодаре мотоциклист влетел в "Тойота-Камри" на встречной полосе после того, как объехал неожиданно появившихся на его пути пешеходов.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, в ролике, записанном на видеорегистратор, видно, как молодой человек и девушка перебегают дорогу перед грузовиком, явно не замечая мотоциклиста. Тот в последний момент успевает их объехать, но столкновения с автомобилем ему избежать не удается.

По данным "Вестей", мотоциклист отделался ушибами. О других пострадавших не сообщается.

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