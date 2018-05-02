Две девушки погибли, пытаясь сделать селфи у реки в Таджикистане - ВИДЕО

Момент падения подруга погибших засняла на камеру мобильного телефона, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Как сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям республики, 19-летняя жительница Душанбе упала в горную реку Сурхоб и утонула. 15-летняя родственница пыталась помочь ей, но тоже оказалась в воде. Быстрое течение буквально за несколько секунд унесло девушек от берега, поэтому спасти их не было ни малейшего шанса.

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