Мама хотела узнать, почему сын плачет по ночам, и видео с камер напугало даже ее - ВИДЕО

Мелани Миз из Гамильтона, Канада, выложила на Reddit жуткое видео с участием маленького сына. На кадрах видно, что малыш ворочается в своей кроватке, а из темноты за ним наблюдает призрак девушки, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Отметим, что загадочный призрак не причинил вреда детям Мелани - недавно на её странице появилось новое фото с малышами.

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