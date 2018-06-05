Мама хотела узнать, почему сын плачет по ночам, и видео с камер напугало даже ее - ВИДЕО
5 июня 2018 11:10 299
Мелани Миз из Гамильтона, Канада, выложила на Reddit жуткое видео с участием маленького сына. На кадрах видно, что малыш ворочается в своей кроватке, а из темноты за ним наблюдает призрак девушки, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
Отметим, что загадочный призрак не причинил вреда детям Мелани - недавно на её странице появилось новое фото с малышами.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
11:03 281
В Индии разбился бомбардировщик
-
4 Июн. 12:35 15 500
-
4 Июн. 21:59 15 236
-
4 Июн. 17:41 7 561
-
4 Июн. 21:45 6 475
-
4 Июн. 22:26 6 242