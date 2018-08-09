Эпическая борьба львов с гиенами за живого кабана попала на камеры - ВИДЕО

Служащий старейшего национального парка Южной Африки Каллум Говар снял на видео эпизод борьбы за выживание с участием двух львиц, стаи гиен и одного неудачливого бородавочника, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Егерь Национального парка Крюгера в ЮАР по имени Каллум Говар стал свидетелем красивой, но жестокой сцены из жизни обитателей саванны. Видео, который снял служащий парка, опубликовано на YouTube-канале Kruger Sightings.

Как рассказал егерь, сперва охотящиеся львицы высматривали себе обед в стаде импал. В какой-то момент хищницы совершили атаку, но быстрые импалы успели скрыться. Однако в процессе львицы смогли раздобыть бородавочника.

Служащий парка снял на видео момент трапезы хищниц. Львицы питались несчастным бородавочником, не обращая внимание на его вопли и попытки выбраться из лап. В какой-то момент отчаянные крики африканской свиньи привлекли стаю гиен, и на этот раз удача отвернулась от львиц.

Стая, в которой было около пятнадцати гиен, попыталась отбить себе остатки бородавочника. За счет численного преимущества это удалось им просто - одна из львиц сбежала сразу, а другая ретировалась только после нескольких укусов гиен.

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