Число погибших при крушении парома в Танзании достигло 196 - ОБНОВЛЕНО

15:49

По меньшей мере 196 человек погибли в результате крушения парома на озере Виктория на севере Танзании. Такие данные приводит в субботу газета The Citizen, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее агентство Reuters сообщало о 161 жертве.

По данным британской вещательной корпорации Би-би-си, паром затонул между островами Юкора и Буголора, а на борту судна находились свыше 400 человек. Согласно информации портала Africa News, паром перевернулся за несколько метров до места швартовки.

21 мая 1996 года в результате крушения парома "Букоба" на озере Виктория около танзанийского порта Мванза погибло более 500 человек. Основной причиной ЧП была названа перегруженность парома.

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14:33

Число людей, погибших при крушении пассажирского парома на озере Виктория в Танзании, возросло до 170. Об этом пишет местная газета Citizen, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ранее сообщалось о 136 жертвах.

Паром перевернулся в минувший четверг в 50 метрах от причала на острове Юкора. По различным данным, на борту находились 200 или 400 человек, что значительно превышает возможности парома. Также судно перевозило груз, в том числе мешки с кукурузой, бананы и цемент.

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