В Афганистане стартовали выборы в парламент

Президент Афганистана Ашраф Гани в субботу отдал свой голос на выборах в нижнюю палаты парламента страны на одном из избирательных участков Кабула, дав старт всеобщим выборам, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я прошу каждого афганца воспользоваться сегодня правом голоса. Это - ваше право и ваша почетная обязанность", - сказал глава государства.

Избирательные участки открылись в 07.00, в субботу.

В текущем году за депутатские мандаты в Волуси Джирге будут бороться свыше 2,5 тысячи кандидатов, из которых менее 10% (205 кандидатов) представляют 26 политических партий, все прочие зарегистрированы как независимые. Голосование пройдет в 32 из 34 провинций Афганистана - исключение составят провинции Газни (там оно намечено на весну 2019 года) и Кандагар (состоится на неделю позже в свете нападения талибов на офис губернатора).

Всего в субботу на территории Афганистана будут работать порядка пяти тысяч избирательных участков из 7,5 тысяч - почти треть останутся закрытыми по соображениям безопасности. Порядок в стране во время голосования будут обеспечивать свыше 50 тысяч сотрудников сил национальной безопасности. Предварительные результаты выборов ожидаются в первой декаде ноября, окончательные - 20 декабря.

Срок полномочий нынешнего парламента истек еще в июне 2015 года. Проведение следующих выборов, запланированное на 2016 год, неоднократно откладывалось под различными предлогами, а полномочия парламента были продлены президентским указом. Прошлые парламентские выборы, которые проходили в 2010 году, сопровождались многочисленными нарушениями и нападениями талибов на участки.

Эксперты ожидают, что, как и прошлые выборы в Афганистане, эти будут характеризоваться низкой явкой. Это связано не только с общим недоверием граждан к избирательному процессу, но и с обострением обстановки в сфере безопасности. Кроме того, как отмечалось ранее, за последние годы зона контроля боевиков и зона боевых действий значительно выросли, что сделало открытие постоянных избирательных участков во многих районах попросту невозможным.

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